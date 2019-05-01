Dev hortum! Korku dolu anlar

Romanya’da hortum büyük paniğe yol açtı. Çıkan hortum, 40 kişinin içinde bulunduğu bir otobüsü yol kenarına uçururken; 4 kişinin yaralanmasına ve 10 evin çatısının zarar görmesine neden oldu.



Yerel medya, Romanya’nın başkenti Bükreş’in kuzeyinde bulunan Drajna bölgesinde hortum çıktığını duyurdu. Çıkan hortumun, 40 kişinin içinde bulunduğu bir yolcu otobüsünü yol kenarına fırlattığı belirtilirken; 4 kişinin yaralandığı ve bölgedeki 10 evin çatısının zarar gördüğü duyuruldu.



Dev hortum amatör kameralarca kaydedildi.