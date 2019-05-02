Oğuz Arda Sel'in annesinden İmamoğlu'na ziyaret

Çorlu'daki tren kazasında henüz 9 yaşındayken hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz Sel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ederek, adalet mücadelelerine destek istedi.

Çorlu’da 7 Temmuz 2018’de meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası sonrası ailelerin adalet mücadelesi sürüyor.

Aileler; savcılığın TCDD üst yönetimi, bürokratlar ve ilgili siyasiler hakkındaki takipsizlik kararının kaldırılmasını talep ediyor.

Standartlara uygun yapılmayan menfezin altının yağışlar nedeniyle göçmesi sonucu meydana gelen kazada 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz Sel, bugün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB), Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Sel adalet için yürüttükleri mücadelede İmamoğlu'nun desteğini istedi.

Mısra Öz Sel “O kadar acı bir şey ki bu, tabelada koskoca adalet sarayı yazıyor, biz altında adalet arıyoruz, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Her şeye rağmen adalete inanıyorum. Çünkü bir şeyler değişecek bu ülkede. Değişim başladı, değişmeye de devam edecek, bunan inanıyorum. Benim çocuğum geri gelmeyecek. Ama bundan sonra başka diğer çocukların bu ülkede yaşaması gerekiyor. Kimi duyarsam yurtdışına gitme planı yapıyor. O yüzden de bu çocukların korunmaya ihtiyacı var” diye konuştu.

İBB Başkanı İmamoğlu ise Mısra Öz Sel’in önemli bir misyon üstlendiğini vurgulayarak, “Bundan sonra topluma fayda verecek çok güzel işler yapacağınıza inanıyorum. Çünkü hem kararlı bir kimliksin hem de duyarlı bir insansın. Bir çok konuda katkı sunacağına inanıyorum” diye konuştu.