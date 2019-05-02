Ağaç otomobilin üzerine devrildi

Ankara'da şiddetli rüzgar ve yağmurda yıkılan ağaç otomobilin üzerine devrildi. Aynı sokakta yıkılmak üzere olan başka bir ağaç ise tehlike arz etti.



Başkent'te yaşanan şiddetli rüzgar ve yağmur bir ağacın devrilmesine neden oldu. Devrilen ağaç park halindeki otomobilin üzerine düştü. Ölü ve yaralının olmadığı olayda araçta maddi hasar oluştu. Sokakta yıkılmak üzere olan bir başka ağaç ise tehlike arz etti. Araç sahipleri ve sokaktan geçen vatandaşlar korkulu anlar yaşadı.