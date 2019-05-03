O öğretmen yine sahnede: Engelli öğrencisiyle dans etti

Samsun'da yaşayan öğretmen Çağlar Özdemir, 10 yaşında doğuştan engelli Zeynep Uysal ile 23 Nisan'da dans etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Muzaffer Barışyurt İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte dans eden öğretmen ve öğrencisi geçtiğimiz yıllarda da aynı şekilde performans sergilemiş, Özdemir'in Uysal'a yaşattığı mutluluk hafızalarda yer etmişti.



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