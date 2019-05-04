Otobanda facianın eşiğinden dönüldü

İzmir-Aydın otobanında seyreden bir TIR aniden kontrolünü kaybetti. TIR'ın arkasında bulunan kasa savrulurken, TIR'ın tekerinin ve malzemelerin ise otobana saçıldığı görüldü. Otobanda yaşanan korku dolu o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

İzmir’den Bodrum’a gelen Eyüp Özay, yanından geçen TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiğini gördü. Cep telefonuna sarılan Özay, TIR'ın bir anda savrulduğu anı saniye saniye cep telefonuyla kaydetti.

Lastiği fırladı, elektronik malzemeleri yola savruldu

Facianın eşiğinden dönülen kazada, TIR kasasının bir anda savrulduğu ve içerisinde bulunan elektronik malzemelerinin İzmir, Aydın otobanına savrulduğu görülüyor. Son anda bir hamle ile TIR'ın devrilmesini engelleyen şoför, aracı güçlükle durdu. O anda TIR'ın sağından ve solundan araç geçmemesi ise olası bir faciayı engellemiş oldu.

Yaşanan korku dolu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Eyüp Özay ise, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi “Aydın otobanından Bodrum istikametine doğru ilerliyordum. Torbalı mevki'ine geldiğimde bir anda önümde seyreden TIR'ın arka kasasının savrulduğunu gördüm. O anda ben de aracımla yavaşladım. kasada bulunan elektronik malzemelerin ve lastiğin yola savrulduğunu gördüm. Neyse ki şoför aracı kontrol altında tuttu ve büyük bir kazanın eşiğinden döndük”