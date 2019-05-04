"Hep sustum ama artık yetti"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD 25. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Biz hiçbir zaman milletin iradesi üzerinde bir irade tanımadık, tanımayacağız. 31 Mart'ı yolsuzluklara kurban etmek istemiyoruz. Ana muhalefet partisi çıkmış tehdit ediyorlar. YSK Başkanı kendilerine yapılan tehdit karşısında niçin yazılı açıklama yaparak, 'Nasıl bizi tehdit edersiniz?' demiyor. Her şey ortadayken bunu takip etmeyelim mi? Yüzde 1 ile bile seçimlerin iptal edildiği yerler var. Burası ilçe değil, belde değil. Bu zamana kadar konuşmadım. Hep sustum ama artık yetti! Burada şaibe var. Bunlara eyvallah mı diyelim?" dedi.