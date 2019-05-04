"İstiklal Marşımızın karşısında dahi duruşu olanlar bir bedel ödeyeceklerdir"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD 25. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Bu mesele beka meselesidir. Kandil'den nasıl talimatlar verildiğini gördünüz. Böyle bir beka meselesi ortadayken buna karşı biz sessiz mi kalacağız. Böyle kolay kabul edilebilir bir şey değil. İstiklal Marşımızı okumaktan çekinenler bu ülkede beka meselesinin taklitçileri değil de nedir? Bunun HDP'de olmasına alıştık ama CHP'de de artık aynısı oluyor. İşte CHP'nin Adalar'daki adayı... İstiklal Marşımızın karşısında dahi duruşu olanlar Allah'ın izniyle bir bedel ödeyecektir. 31 Mart seçimlerinin sonuçları üzerinden yeni hayaller kuruyorlar." dedi.