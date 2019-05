Öfkeli baba parkta böyle dehşet saçtı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir parkta öfkeli baba dehşet saçtı, bir kişi kalbinden vurularak ağır yaralandı. Dehşet anları an ve an güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesinde bulunan Tema Park’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde bilinmeyen bir sebeple M.S. ile M.B tartıştı. Durumu babasına anlatan M.S. ve isimi öğrenilemeyen baba eşi ve çocuklarıyla M.B.’nin geç saate ders çalıştığı parka geldi. Tarafların bir araya geldiği parkta kısa sürede sözlü tartışma başladı. Tartışma büyüyerek öfkelenen baba belindeki silahı çekerek M.B’ye ateş etti. Kalbinden yaralanandığı belirtilen M.B. yere düştü. Yardıma koşan arkadaşlarını gören öfkeli baba yaralıya müdahale edenlere ateş etmeye çalışırken silahı tutukluk yaptı. Park görevlisinin araya girmesiyle öfkeli aile koşarak araçlarına binip kaçarken çevredekilerin haber vermesi üzere olay yerine 112 sağlık ekipleri geldi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Memorial Dicle Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Dehşet anları güvenlik kameralarına an ve an yansırken olay yerine gelen güvenlik güçleri ise geniş çaplı inceleme başlatarak, kaçan şahısları yakalamak için operasyon başlattı.