Antalya'dan yola çıkmıştı! İçinde 30 yolcu bulunuyordu

ANTALYA'dan Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e giden Türk yolcu otobüsü ülkenin Batum kentinde aniden alev aldı.
ANTALYA'dan Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e giden Türk yolcu otobüsü ülkenin Batum kentinde aniden alev aldı. 30 dolayında yolcunun tahliye edildiği otobüs tamamen yandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Türkiye sınırına 20 kilometre mesafedeki Gürcistan'ın Batum kentinde meydana geldi. Antalya'dan Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e giden Türk yolcu otobüsü arka kısmından aniden alev aldı. Otobüs şoförünün dumanları fark etmesi üzerine 30 dolayında yolcu tahliye edildi. Alevlerin kısa sürede sardığı otobüs tamamen yandı. Gürcistan polisi yangınla ilgili soruşturma başlattı.
5 Mayıs 2019 Pazar, 11:00