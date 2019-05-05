İmamoğlu'nun mitinginde Athena sürprizi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde İstanbul Gönüllüleri'yle buluştu. Athena grubuna ait "Her Şey Güzel Olacak" şarkısı çalındığında sahneye İmamoğlu çıktı.
ŞARKININ SÖZLERİ
Yok öyle yalan dolan
Sahtekarlık yapmadan
Yaşamak lazım
Iki günlük dünyada
Değermi dalasmaya
Anlasmak lazım
Bir geri adim atsan
Hayatın mi söner
Zor olsa da denemeye değer
Herşey güzel olacak
Herşey güzel
Kandirmislar herkesi
Askim sevgilim diye Ayrilmak lazım
Boş…
Sahneye ilk olarak İstanbul Gönüllüleri Kent Orkestrası çıktı. Orkestranın çaldığı İzmir Marşının ardından yurttaşlar, “Ekrem Başkan” ve “Hak, hukuk, adalet” sloganları attılar.
"HİÇBİR SİYASİ LİDERİ EKREM BEY KADAR BENİMSEYEMED
İM"
Ekrem İmamoğlu’nun Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in vefatının 538. yılı ile ilgili paylaştığı bir videoyu alıntılayan Gökhan Özoğuz, altına yazdığı sözler dikkat çekmişti “Osmanlı’nın geçmişimiz olduğunu benimsemiş vatandaşlarımız Atatürk’ü sevemez noktasının bittiği bir yaklaşım. Doğrusuyla yanlışıyla tüm zamanlar bizimdir. Beni en çok etkileyen şey bu ‘kucaklaşma.’ Bu yüzden şimdiye kadar hiçbir siyasi karakteri Ekrem bey kadar benimseyemedim.”
ŞARKININ SÖZLERİ
Yok öyle yalan dolan
Sahtekarlık yapmadan
Yaşamak lazım
Iki günlük dünyada
Değermi dalasmaya
Anlasmak lazım
Bir geri adim atsan
Hayatın mi söner
Zor olsa da denemeye değer
Herşey güzel olacak
Herşey güzel
Kandirmislar herkesi
Askim sevgilim diye Ayrilmak lazım
Boş…
Sahneye ilk olarak İstanbul Gönüllüleri Kent Orkestrası çıktı. Orkestranın çaldığı İzmir Marşının ardından yurttaşlar, “Ekrem Başkan” ve “Hak, hukuk, adalet” sloganları attılar.
"HİÇBİR SİYASİ LİDERİ EKREM BEY KADAR BENİMSEYEMED
İM"
Ekrem İmamoğlu’nun Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in vefatının 538. yılı ile ilgili paylaştığı bir videoyu alıntılayan Gökhan Özoğuz, altına yazdığı sözler dikkat çekmişti “Osmanlı’nın geçmişimiz olduğunu benimsemiş vatandaşlarımız Atatürk’ü sevemez noktasının bittiği bir yaklaşım. Doğrusuyla yanlışıyla tüm zamanlar bizimdir. Beni en çok etkileyen şey bu ‘kucaklaşma.’ Bu yüzden şimdiye kadar hiçbir siyasi karakteri Ekrem bey kadar benimseyemedim.”
5 Mayıs 2019 Pazar, 14:35