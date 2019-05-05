İmamoğlu'nun mitinginde Athena sürprizi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde İstanbul Gönüllüleri'yle buluştu. Athena grubuna ait "Her Şey Güzel Olacak" şarkısı çalındığında sahneye İmamoğlu çıktı.



ŞARKININ SÖZLERİ



Yok öyle yalan dolan

Sahtekarlık yapmadan

Yaşamak lazım

Iki günlük dünyada

Değermi dalasmaya

Anlasmak lazım

Bir geri adim atsan

Hayatın mi söner

Zor olsa da denemeye değer

Herşey güzel olacak

Herşey güzel

Kandirmislar herkesi

Askim sevgilim diye Ayrilmak lazım

Boş…



Sahneye ilk olarak İstanbul Gönüllüleri Kent Orkestrası çıktı. Orkestranın çaldığı İzmir Marşının ardından yurttaşlar, “Ekrem Başkan” ve “Hak, hukuk, adalet” sloganları attılar.





"HİÇBİR SİYASİ LİDERİ EKREM BEY KADAR BENİMSEYEMED

İM"



Ekrem İmamoğlu’nun Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in vefatının 538. yılı ile ilgili paylaştığı bir videoyu alıntılayan Gökhan Özoğuz, altına yazdığı sözler dikkat çekmişti “Osmanlı’nın geçmişimiz olduğunu benimsemiş vatandaşlarımız Atatürk’ü sevemez noktasının bittiği bir yaklaşım. Doğrusuyla yanlışıyla tüm zamanlar bizimdir. Beni en çok etkileyen şey bu ‘kucaklaşma.’ Bu yüzden şimdiye kadar hiçbir siyasi karakteri Ekrem bey kadar benimseyemedim.”