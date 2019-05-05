Galatasaray kafilesi yola çıktı

Galatasaray, Beşiktaş ile oynanacak derbi karşılaşması için Florya Metin Oktay Tesisleri'nden Türk Telekom Stadyumu'na doğru hareket etti.



Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, bu akşam sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Bülent Yıldırım yönetecek. Sarı-kırmızılı kafile şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu karşılaşma için Florya Metin Oktay Tesisleri'nden yoğun güvenlik önlemleri altında Türk Telekom Stadyumu'na hareket etti. Takımın çıkışında çok sayıda taraftar da meşaleler yakarak oyunculara ve teknik heyete destek verdi.