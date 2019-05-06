Emel Korkmaz'ın yaşadıkları belgesel film oldu

Emel Korkmaz'ın, yaşadıkları belgesel film oldu. 'Emel Anne', 2 Haziran'da gösterilecek.



Ali İsmail Korkmaz, 6 yıl önce 2 Haziran'da Eskişehir’deki Gezi Parkı direnişi sırasında, aralarında sivil polislerin de bulunduğu bir grup tarafından dövülerek öldürüldü.



Anne Emel Korkmaz, oğlunun katledilmesinin ardından yürüttüğü kampanyalar ve adalet arayışı ile kamuoyu gündemine geldi. Yönetmen Kazım Kızıl, Emel Korkmaz’ın yaşadıklarını ‘Emel Anne’ adlı belgesel filmle beyazperdeye aktardı.



50 dakikalık belgeselin ilk gösterimi 2 Haziran’da Eskişehir’de bulunan Gala Performance sahnesinde yapılacak. Belgesel ayrıca, Gamze Albayrak tarafından işaret diline çevrildi