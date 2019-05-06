Furkan’ın annesinin ağıtları yürek dağladı

Erzurum’un Karaçoban İlçesine bağlı Budaklar Mahallesinde kaybolduktan 20 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Furkan Yiğit’in annesi Gülperi Yiğit’in hastane morgu önündeki ağıtları yürek dağladı.

'BEN BU ACIYA NASIL DAYANIRIM?'



Kaybolduktan 20 gün sonra bir çukur içerisinde çoban tarafından cansız bedeni bulanan Furkan Yigit'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Karaçoban Devlet Hastanesi morguna kaldırıdı.



Evladının ölüm haberini alan 3 çocuk annesi Gülperi Yiğit, yakınları ile birlikte hastaneye gitti. Morgun önünde ağıtlar yakan Gülperi Yiğit, yanında duran bir güvenlik görevlisine, "Siz niye gitmediniz oralara? Siz devletsiniz. Ben bu acıya nasıl dayanırım? Furkan çok uzakta da değildi. Küçük çocuk, soğuktan, açlıktan öldü" dedi. Annenin bu yakarışına güvenlik görevlisi ise "Gittik, gittik de yoktu. Size haber verecekler" diyebildi.



Furkan Yiğit'in burada yapalına ön otopisisinin ardından cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

NE OLMUŞTU?

ERZURUM'un Karaçoban ilçesine bağlı kırsal Budaklı Mahallesi'nde 20 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'in, sabah saatlerinde evlerine 10 kilometre mesafedeki çukurda çobanlar tarafından cansız bedeni bulundu. Furkan'ın cansız bedeninin jandarma ve AFAD ekipleri tarafından defalarca arama yapılan bölgede bulunması dikkat çekti. Oğlu kaybolduktan sonra "Çocuğumu öldürüp, mezara gömdüm" diyen baba Fehim Yiğit, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine konulmuştu.

Karaçoban'a 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Budaklı Mahallesi'nde yaşayan Gülperi- Fehim Yiğit çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan Furkan, 17 Nisan Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine jandarma, güvenlik korucuları ve AFAD ekipleri, mahallenin önünden geçen Kocasu Çayı ile arazide geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Kadavra köpeği 'Pelte' ve arama kurtarma köpeği 'Gurbet'in de katıldığı aramalarda, kovuklar, çukurlar iş makineleriyle kazıldı. AFAD ekipleri eriyen karlarla yükselen Kocasu Çayı'nda 10 kilometrelik bir alanı baştan sona taradı. Ancak Furkan'ın izine rastlanmadı.

BABASI 'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Küçük çocuğun kaybolmasıyla ilgili Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan baba Fehim Yiğit, "Çocuğumu öldürüp, mezara gömdüm" dedi. Bunun üzerine Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri mahallede inceleme yaptı. Kazı yapılan mezarda ise 3 yıl önce ölen bir çocuğa ait kemiklere ulaşıldı. Baba Yiğit, daha sonra jandarmada verdiği ifadesinde suçu kabul etmedi. Son olarak Furkan'ı evlerinin önüne bıraktığını söyleyen baba, şüpheli ifadeleri ve tavırları nedeniyle dede Eset, babaanne Hatmi Sultan, zihinsel engelli amca Yusuf Yiğit ile birlikte 21 Nisan akşamı jandarma tarafından gözaltına alındı.

Karaçoban İlçe Jandarma Komutanlığı'nda 4 gün sorgulanan aile, 26 Nisan sabahı adliye sevk edildi. Babaanne ve engelli amca savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, Cumhuriyet Savcısı baba Fehim Yiğit ve dede Eset Yiğit'i tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Baba Fehim Yiğit, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, dede Eset Yiğit adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ACI HABER 20'NCİ GÜNDE

Jandarma birlikleri, komandoların yanı sıra, AFAD ekipleri, güvenlik korucuları ve köylüler, tüm bölgede aramalarına rağmen bulunamayan Furkan'dan bugün sabah saatlerinde acı haber geldi. Hayvan otlatmak için mahalleye 10 kilometre uzaklıktaki araziye giden çobanlar, bir çukurda Furkan'ın cansız bedenini buldu. Çobanlar hemen jandarmaya bilgi verdi.

Bölgeye gelen jandarma, çukur çevresinde güvenlik tedbiri aldı. Küçük çocuğun cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yapacağı incelemenin ardından Karaçoban Hastanesi morguna kaldırılacak. Furkan'ın cansız bedeninin, jandarma ve AFAD ekiplerinin defalarca arama yaptığı bir bölgede bulunması ise dikkat çekti.

AÇLIKTAN MI ÖLDÜ?



Kaybolduktan 20 gün sonra cansız bedeni Karaçoban ilçesine bağlı Zübeyir Mahallesi'nin Kom mevkiinde bulunan Furkan Yiğit'in yakınları çocuğun açlıktan öldüğünü iddia etti. Önce ayakkabısı, 20 metre uzaklıkta da cansız bedeni bulunan Yiğit'in kaldırıldığı Karaçoban Devlet Hastanesi morgunda ön otopsisi yapıldı. Morgdan cenazesinin çıkarıldığı sırada anne Gülperi Yiğit'in ağıtları yürekleri burktu. Anne Gülperi Yiğit, "Beni de götürün. Orası çok soğuk. Yavrum Furkan" diye gözyaşı döktü. Yiğit'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlemesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.