Mısıroğlu'nun cenazesinde dikkat çeken çelenk

Atatürk düşmanlığı ile tanınan ve kamuoyunda ‘fesli meczup' olarak bilinen Kadir Mısıroğlu, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğinden öldü. Mısıroğlu'nun tabutuna Türk bayrağı sarıldı. Mısıroğlu'nun Nasuhi Mehmet Efendi Camii Haziresi'nde düzenlenen cenaze töreninde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın çelengi dikkat çekti. Mısıroğlu’nun cenazesine çok sayıda AKP’li yönetici de katıldı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan da cenazeye katıldı.