'Her şey çok güzel olacak' sloganı nasıl ortaya çıktı?

İstanbul halkı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak YSK'nin tartışmalı kararıyla mazbatası alınan Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamayı 'Her şey çok güzel olacak' diyerek bitirmişti. Sosyal medyada milyonlarca #herşeyçokgüzelolacak paylaşımı yapıldı.



Bu slogan Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki seçim çalışmasında bir çocuk tarafından bulunmuştu. Seçim otobüsüne yanaşan çocuk 'Ekrem abi, her şey çok güzel olacak' diyor. İmamoğlu çocuğa" Aynen.. Aferin sana delikanlı... Her şey çok güzel olacak. Çocuğa bak 'Her şey çok güzel olacak' diyor. Bu inanç yeter bize" diyor.