Ekrem İmamoğlu'nun tarihi konuşması

YSK’nin kararına tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23.00 sıralarında Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde açıklamalarda bulundu. İmamoğlu " Efendim sanatçıymış, konuşamazmış, konuşacak. Efendim iş insanıymış, konuşamazmış. Konuşacak. Konuşma vakti artık. Ben niye kabul görmedim söyleyeyim mi size? Ben bir kişiden talimat almayacağım dedim, 16 milyon insandan talimat alacağım. Bana hizmet etmeyin dedim. Bana değil 16 milyon insana hizmet edeceksiniz dedim. Artık büyükşehirde israf yok dedim. 15 günde elde ettiğimiz bilgilerle, alacağımız tedbirlerle sizin haklarınızı nasıl koruyacağımızı bildiğim için israfa artık geçit yok dedim. Partilere, vakıflara, derneklere, cemaatlere yok dedim, millet var millet. İşte onun için sevmediler. Onun için istemediler." dedi.