Pendik'te dehşet anı kamerada

Pendik’te bir İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan alkollü yayaya çarptı. Kendisine yardım etmek isteyen sağlık görevlilerine zor anlar yaşatan yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.



Olay, Pendik Kurtköy’de Ankara Caddesi üzerinde saat 08.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre alkollü olan bir şahıs yolun karşısına geçmeye çalışıyordu. O sırada seyir halinde olan İETT otobüsü, yolun ortasında duran yayaya çarptı. Kimliği henüz belirlenemeyen şahıs çarpmanın etkisiyle hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerinde kendisine yardım etmek isteyen sağlık görevlilerine zor anlar yaşattı. Ardından ambulansa bindirilen şahıs tedavi edilmek üzere Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.