Ekrem İmamoğlu o videoyu paylaştı!

Yüksek Seçim Kurulu'nun tartışmalı kararı sonrası Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. İmamoğlu, kendi konuşmasının yer aldığı videoyu paylarak "YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal gerekçesi olan Seçim Kurulları 16 Nisan’da da 24 Haziran’da da aynıydı. O zaman o seçimler de şaibeli." notunu paylaştı.



İmamoğlu konuya ilişkin şöyle konuştu; Efendim neymiş sandık kurullarına yapılan olağanüstü itiraz nedeniyle iptal etmiş. Aynı kurullarla 24 Haziran'da cumhurbaşkanı seçti. Aynı kurullarla referandum yaptın anayasa değişti o zaman anayasa da şaibelidir cumhurbaşkanlığı seçimi de.



"SEÇİMLERİN ANAMIN AK SÜTÜ KADAR HELAL OLDUĞUNU BİLİYORUM"



Şaibeli olduğunu düşünmüyorsanız ki biz bizim İstanbul seçimlerinin anamın ak sütü kadar helal olduğunu biliyorum. Bu millet bizi seçmiştir. Şu anda size bir söz söyleyeceğim. Şaibeli olduğunu düşünmüyorsanız ki biz bizim İstanbul seçimlerinin anamın ak sütü kadar helal olduğunu biliyorum. Bu millet bizi seçmiştir.