Yangında can pazarı! Böyle atladı

Adana'da anneleri bir eve temizliğe gittiği sırada evlerinde yangın çıkan biri engelli iki kız site sakinleri tarafından güçlükle kurtarıldı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.



Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi'nde bir apartmanın 1. katında meydana geldi. Sevilay Kahraman (35) eşinden ayrıldıktan sonra engelli kızı Emine (17) ile Merve Aytekin'e (19) bakabilmek için evlerde temizliğe giderek çalışmaya başladı. Sevilay Kahraman bu sabah da çalışmaya gidince kızları evde tek başına kaldı.



Saat 11.30 sıralarında evde elektrik kontağından yangın çıktı. Bir anda yangın tüm evi sarınca iki kız kardeş evde mahsur kaldı. Kız kardeşlerin yardımına sitedeki komşuları yetişti. Kimi elinde kazma ile kapıyı kırmaya koşarken, kimi vatandaşlar hortum ile yangını söndürmeye çalıştı.



Bu arada vatandaşlar, alevler evi iyice sarınca balkona çıkan Merve Aytekin'in atlamasını istedi. Aytekin bir süre sonra balkondan kendini aşağı bırakınca komşuları onu tutmaya çalıştı. Yere düşen genç kız komşuları tarafından yangın yerinden uzaklaştırıldı. Ancak o engelli kız kardeşi içeride olduğu için feryat etmeye başladı. Bir süre sonra engelli kız da komşular tarafından evden çıkartılarak aşağı indirildi. Engelli kız apartman girişine yatırılarak komşular tarafından ilk müdahale yapıldı. Bir süre sonra engelli kız kendine geldi. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.



İki kız kardeş Adana Şehir Hastanesine kaldırılırken, engelli kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın görgü tanıkları da yangına müdahale etmek için apartmanın yangın hortumunu kullandıklarını ancak su gelmeyince kendi hortumları ile müdahale ettiklerini, kız kardeşleri güçlükle kurtardıklarını söyledi.