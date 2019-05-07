AKP'li yurttaş YSK sorusuna İmamoğlu yanıtı verdi!

YSK'nin İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararına AKP'ye oy veren yurttaşın verdiği yanıtlar sosyal medyada en çok konuşulan videolardan biri oldu.



Yol Tv'ye röportaj veren bir yurttaş Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği iptal kararına ilişkin soruya "Şu anda YSK'nın düzgün olduğunu tahmin etmiyorum. Ak partili olmama rağmen düzgün değil." ifaderini kullandı.



Sözlerine devam eden yurttaş "Seçimde hile var mı? sorusuna "o kadar büyük bir hile olduğunu zannetmiyorum." dedi. "Yeniden seçim olursa kime oy vereceksiniz?" sorusuna ise "İmamoğlu'na" yanıtını verdi.