CHP'li Tanal Meclis'te Cumhuriyet gazetesini anlattı

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak Cumhuriyet Gazetesi’nin 95’inci yıldönümünü kutladı.

CHP’li Tanal şunları söyledi:

“Bugün Cumhuriyet Gazetesi 95 yaşında. Cumhuriyet Gazetesi’nde Kuvayı Milliye ruhu egemendir. Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyetçidir. Cumhuriyet Gazetesi, aydınlanma devrimlerinin yılmaz bekçisidir. Cumhuriyet Gazetesi bağımsızdır. Cumhuriyet Gazetesi, Atatürk devrimlerine ve Cumhuriyet ilkelerine bağlıdır. Bu ilkeleri boyun eğmeden, eğilip bükülmeden sonsuza dek savunacağına ilişkin inancımız tamdır. Cumhuriyet Gazetesi, hiçbir dönemde yandaş gazete olmadı, siyasi iktidarlara boyun eğmedi. Cumhuriyet Gazetesi bir çınar ağacıdır. Nice nice yıllar diliyorum.”