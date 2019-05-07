Güldür Güldür'de medyaya sansür eleştirisi

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür programının 196'ncı bölümde yayımlanan "Ne haber" skecinde, oyuncu Ali Sunal, haber sunumunu yaparken siyasi haberler bölümüne sansür uygulayarak, yandaş haber kanallarına gönderme yaptı.

Güldür Güldür'ün 196'ncı bölümde yayımlanan "Ne haber"skecinde, oyuncu Ali Sunal haber sunumunu yaparken siyasi haberler kısmına sansür uygulayarak, haber kanallarına gönderme yaptı.

Güldür Güldür Show yerel seçimler öncesinde de medyayı bir skecinde konu etmiş ve bazı medya kuruluşlarının hedefi olmuştu. Sosyal medya kullanıcıları da medyanın eleştirildiği bölüme birçok yorum yapmıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı, Güldür Güldür'ün en son bölümüne yorum yaparak, "Skeçte geçenlerin büyük bir kısmı doğru." ifadelerini kullandı.Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten medyanın resmini çizmişsiniz skeçte bravo." yorumunu yaptı.