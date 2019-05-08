Sokak röportajcısı çileden çıktı! "Abi sen ne kadar kaldın yurtdışında?"

Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararına ilişkin röportaj veren yurttaş sosyal medyada gündem oldu.



YouTube'da yayın yapan İlave Tv'nin, mikrofon uzattığı bir vatandaş, söyledikleriyle izleyenlere "pes" dedirtti.



Almanya'da yaşadığını belirten ve seçimler için, "Bence yenilensin" diyen vatandaş, Almanya'nın Cumhrubaşkanı Erdoğan'ı istemediğini ifade ederek, "Biz 50 sene gerideyiz ama, sordum, Erdoğan’ı istemiyorlar, arkamızdan yetişiyor, geliyor diye istemiyorlar" dedi.



"Avrupa’ya gitsem adam beni aç bırakmıyor. Susuz da koymuyor, evinin kirasını, her şeyini veriyor" diyen vatandaş, Türkiye'de de ev kirasını, su ve elektrik parasını devletin ödediğini belirtip doğru söylemeyince mikrofunu tutan röportajcı istemsizce güldürdü. Röportajcı, vatandaşa, "Abi sen ne kadar kaldın yurtdışında?" diye sordu.