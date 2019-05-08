Bahçeli'den akıllara zarar oy oranı hesabı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin ve AKP'nin toplam oy oranının yüzde 60.42 olduğunu iddia etti.



Bahçeli konuya ilişkin şöyle konuştu; MHP ile Ak Parti arasında sorun varmış gibi yazıp çizdiler. MHP'nin Ak Parti'nin altını oyduğunu hayasızca iddia ettiler. MHP'nin oy oranı yüzde 18.81 ise Ak Parti'nin de yüzde 35'tir dediler. Halbuki İl Genel Meclis seçiminde MHP'nin oyu yüzde 18.81, Ak Parti'nin ise yüzde 41.61'dir. İki partinin toplam oyu yüzde 60.42 düzeyindedir. Bu gerçeği görmediler.



AKP VE MHP NE KADAR OY ALMIŞTI?



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ise AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttikafı'nın oy oranını yüzde 51.64 olarak açıklamıştı.