Seçkin Piriler: Kaan Tangöze beni çocuklarımın önünde dövdü!

Seçkin Piriler, dün akşam polise giderek eski eşi solist Kaan Tangöze'den şiddet ve tehdit gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Seçkin Piriler eski eşi Kaan Tangöze'den şiddet gördüğünü söyleyerek avukatı Ayşegül Mermer ile birlikte dün akşam soluğu Etiler Polis Karakolu'nda aldı. Piriler, Tangöze'nin darp, hakaret, tehdit, şantaj suçlarından cezalandırılması için şikayette bulundu.

ÇOCUKLARININ YANINDA DÖVDÜĞÜ İDDİASI

Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze'nin eşi Kıvılcım Ural'a açtığı davayı geri çekmesi için dün gece 2016 yılında boşandığı eski eşi manken Seçkin Piriler'in evine gittiği iddia edildi. Piriler, davadan vazgeçmeyeceğini söylediği için ünlü solistin kendisini 2 çocuğunun önünde darp ettiğini öne sürdü.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Seçkin Piriler kavga sonrası avukatı Ayşegül Mermer ile birlikte Etiler Polis Karakolu'nda giderek şiddet gördüğünü iddia ettiği Tangöze'den darp, hakaret, tehdit, şantaj suçlarından cezalandırılması için şikayette bulundu.

"KIVILCIM'A AÇTIĞIN DAVAYI GERİ ÇEK"

Seçkin Piriler, karakolda verdiği ifadesinde şunları söyledi:

"7 Mayıs 2019 saat 17 sularında eski eşim Rıza Kaan Tangöze, oğlumu eve getirdi. Evimde misafir olan Zeynep Su Pehlivan olduğu için Kaan'a evime girmemesi söyledim ama Kaan çocuk odasına girdi. Bana 'Kıvılcım'a açtığın davayı geri çek yoksa seninle mesajlaşmalarımızı bilirkişi eşliğinde yayınlar, sana karşı dava açarım ve bütün konuşmalarımızı ifşa ederim' diyerek şantaj yaptı. Bende kendisine evi terk etmesini söyledim. Kaan ise 'bu ev benim, yediğin yemek bile benim paramla alınıyor' diyerek hakaretler etti.

"SIRTIMA TEKME VE YUMRUK ATTI"

Evde gitmesini söyleyerek arkamı döndüğümde sırtıma tekme ve yumruk attı. Arkadaşım araya girerek 'çocukların yanında yapma' dedi. Kaan ise Zeynep'e de vurmaya başladı. Araya ben girdim ve 'yüzüme vurma' diye yalvardım. Sonra evde çıkıp aşağı indiğinde 'Çocukları senden alacağım göreceksin' diye bağırdı.

SURATINDAKİ MORLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Çıkışta gazetecilere görüntü vermek istemeyen ve aracına binen Piriler, soruları yanıtsız bıraktı. Karakol çıkışında hastaneye giden Piriler'in suratında morluk olduğu görüldü.

OĞULLARININ BABASIYLA GÖRÜŞMELERİNİ KISITLADI

Ünlü şarkıcı Kaan Tangöze, 2 çocuğunun annesi Seçkin Piriler ile evliyken Kıvılcım Ural ile aşk yaşadı ve bu olay ikilinin boşanmasıyla sonuçlandı. Kaan Tangöze boşandıktan bir süre sonra bu kez Kıvılcım Ural ile evlendi ve çiftin geçtiğimiz günlerde kız çocuğu dünyaya geldi. Yaşananlar sonrası Piriler oğullarının babalarıyla görüşmelerine kısıtlamalar getirdi.

DAVA AÇMIŞTI

Piriler, boşanma protokolüne uymadığı, İstanbul Ortaköy'deki dairesinin yüzde 50'sini kendisine halen devretmediği gerekçesiyle de Kaan Tangöze'ye dava açtı. Seçkin Piriler ayrıca Kıvılcım Ural'ı da kendisine hakaret ettiğini için dava edip tazminat istedi. Piriler, Kıvılcım Ural hakkında hem kendisine hem iki çocuğuna 6 ay süreyle yaklaşmama kararı aldırdı.

YARGI KARARINA AYKIRI DAVRANDI

Ancak Kaan Tangöze yargı kararına aykırı davranıp geçtiğimiz günlerde çocuklarıyla yeni eşini buluşturup yemeğe çıkardı. Tangöze, Seçkin Piriler'e ödediği 3 bin liralık yoksulluk nafakasının iptali ve çocuklarının velayetini alma talebiyle mahkemeye başvurdu. Kaan Tangöze ile Seçkin Piriler arasında dün gece yaşanan şiddet olayının da karşılıklı açılan bu davaların gerginliği nedeniyle yaşandığı öne sürüldü.