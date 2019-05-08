Reynmen "Derdim olsun" şarkısından ne kadar kazandığını açıkladı

Derdim Olsun şarkısıyla milyonlarca izlenme sayısına ulaşan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, şarkısından ne kadar kazandığını sosyal medya hesabına yüklediği videoyla açıkladı.



Sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, Derdim Olsun şarkısından ne kadar para kazandığın açıkladı.



"BİR KURUŞ PARA KAZANMADIM"



Sosyal medya hesabından takipçilerine özel soru cevap etkinliği düzenleyen Reynmen lakaplı şarkıcı Yusuf Aktaş, bir takipçisinin "Derdim Olsun şarkısından ne kadar para kazandın?" sorusuna cevap verdi. Reynmen, "Derdim Olsun'dan bir kuruş para kazanmadım. Bağlı olduğum şirket parayı bana vermemeyi tercih etti. Zaten parayı alsaydım LÖSEV'e bağışlayacaktım." ifadelerini kullandı.