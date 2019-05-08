CHP "terörü destekleyen parti ortaya çıksın" dedi, AKP üstüne alındı

CHP Sakarya Milletvekili ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un TBMM'de yaptığı konuşmada "hangi siyasi parti, teröre bulaşmış, yardım ve yataklık yapmışsa açığa çıkarılmasını istiyoruz!" sözlerini üstüne alınan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yanıt vermesi salonda önce şaşkınlık sonra kahkahaların atılmasına neden oldu.

CHP Sakarya Milletvekili ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un TBMM'de yaptığı konuşmada "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'de teröre bulaşmış, yardım ve yataklık yapan siyasi partilerin tek tek ortaya çıkartılmasını, kim Türkiye Cumhuriyet'inin Genelkurmay Başkanını PKK'li Şemdin Sakık'ın gizli tanıklığıyla müebbet hapse mahkum ettirip o Fethullahçı savcının arkasında ben duruyorum diyerek Fethullahçı generalleri göreve getirip darbe kalkışmasına neden olduysa kimse bu açığa çıksın. Kim onun şak şakçılığını yapıyorsa o da bu millete hesabını versin. Kim PKK terör örgütünü Habur sınır kapısından içeriye alıp da kaymakamlara onlara dokunmayın deyip ortaya çıktı? Fethullahçı terör örgütü mensubu Zekeriya Öz'ü kim savunup ondan sonra terör örgütü ilan edildikten sonra elini kolunu sallayarak bu ülkeden çıkmasına kim izin verdiyse hangi siyasi parti izin verdiyse Adil Öksüz'ün elini kolunu sallayıp da çırıl çıplak soyduktan sonra giydirip evraklarını verip kim yok olmasına neden olduysa burada çıksın. Türkiye Cumhuriyeti sözünü tabelalardan indirten siyasi parti hangi siyasi partiyse millete hesabını versin. Kim o siyasi partiyi kucaklıyorsa o da bu millete hesabını versin." dedi.

AKP GRUP BAŞKANVEKİLİ, ÖZKOÇ'UN SÖZLERİNİ ÜSTÜNE ALDI

Özkoç'un sözlerini üstüne alınan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "17 yıldan beri bu ülkede vesayetle, terör örgütleriyle Türkiye düşmanlarıyla mücadele ederken bu ülkede hükümetimizin en büyük zararını en büyük mücadelesini terör örgütlerine karşı verdik." karşılığını verdi.

CHP'Lİ ÖZKOÇ: BEN AK PARTİ DEMEDİM

Tekrar söz alan CHP'li Özkoç, "Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bahsetmedim. Yani ben kimse dedim. Birincisi bu... Yani bu kadar feveran edip de biz diye anlatmasını ben de şaşkınlıkla karşıladım. Ama hani söylüyorlar ya "PKK ile görüşen arkadaşı ben gönderdim, sıkıntısı olan varsa bana söylesin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ediyorum." diye yanıt verdi.