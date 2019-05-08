Venezuela lideri Maduro, rap şarkısıyla dans etti

Ülkedeki darbe girişiminin bastırılmasının ardından bir kez daha kameralar karşısına çıkan Venezuela lideri Nicolas Maduro, bu sefer rap şarkısında dans ederken görüntülendi.



Venezüella'da kendisini devlet başkanı ilan eden ABD destekli Juan Guaido önderliğinde gerçekleştirilen askeri darbe girişiminin bastırılmasının ardından ülkenin lideri Nicolas Maduro Venezüellalılarla bir araya gelmeye devam ediyor.



MADURO, RAP MÜZİK EŞLİĞİNDE DANS ETTİ



Son olarak gençlerle birlikte düzenlenen bir etkiniliğe katılan Maduro, burada rap müzik eşliğinde dans etti. Kendisi için yazılan bir rap şarkısında dans eden Maduro'nun görüntüleri sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.