Muratpaşa Belediyesi'nden dikkat çeken 23 Haziran mesajı

Antalya Muratpaşa Belediyesi, YSK'nın seçimlerini yenileme kararına yayınladığı video ile yanıt verdi. Sosyal medyada, "Mükemmel bir atlayış" olarak yayılan videoyu kullanan belediye, 23 Haziran'da suların çekileceğini ifade etti.