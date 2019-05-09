MHP'li genç sosyal medyada gündem oldu: Ekrem İmamoğlu yine alacak yine alacak çaresi yok!

MHP'li gencin bir sokak röportajındaki "Ekrem İmamoğlu yine alacak yine alacak çaresi yok!" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) seçimlerini iptal ederek yeniden yapılmasına karar verdi.



İstanbul halkının oylarıyla İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası alınarak yerine 23 Haziran'da tekrarlanacak seçime kadar İstanbul Valisi Ali Yerlikaya göreve getirildi.



Yurttaş Tv, Mecidiyeköy metrobüs durağında yurttaşların YSK kararına ilişkin düşüncelerini sordu. Yurttaş Tv'ye konuşan ve MHP'li olduğunu söyleyen bir gencin, Ekrem İmamoğlu'na haksızlık yapıldığını ve yenilenen seçimde İmamoğlu'nun kazanacağını söylemesi dikkat çekti. MHP'li genç İmamoğlu yine alacak yine alacak çaresi yok!" ifadelerini kullandı.