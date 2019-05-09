Kemal Doğulu canlı yayında ateş püskürdü: Sen kimsin ya! Haddini bil...

Kemal Doğulu, katıldığı canlı yayında kendisini sevmediğini söyleyerek suçlamalarda bulunan Tuğçe Ergişi'ye "Sen kimsin, haddini bileceksin" diyerek ateş püskürdü.

Jüri üyeliğini Kemal Doğulu, Ivana Sert, Nur Yerlitaş ve Uğurkan Erez'in yaptığı Bu Tarz Benim programıyla adını duyuran Tuğçe Ergişi, katıldığı 2. Sayfa programında "Kemal Doğulu'yu zaten hiç sevmem. Ne kadar reality programında olursak olalım jüriler kendilerinde insanları kırma hakkına sahip olduklarını düşünüyorlar." diyerek sitem etmiş.

Bugün 2. Sayfa programına konuk olan kuaför ve modacı Kemal Doğulu ise Ergişi'nin hakkında söylediklerine cevap verdi.

"HADDİNİ BİL"

Sunucuların konuyu açmasıyla sinirlenen Kemal Doğulu, şöyle konuştu: "Tuğçe Ergişi kim? Bizim yarışmada bir sürü kız vardı. Önce Kemal değil Kemal bey diyeceksin haddini bil. Ben üzüntüden kahroldum beni sevmediği için o kim? Malzeme çıkarmak istiyorsa başarılı oldu. Korkunç giyiniyordu ve ona göre yorumlar alıyordu. Ve sürekli ağlıyordu, ağlayarak tarz yarışmasında olamazsın.

SEN KİMSİN YA"

Ben bir sürü kızın saçını kestim. 'Jüri diye karşımıza oturtmuşlar' diyor sen kimsin ya? Benim için o bir duvar. Malzeme bulamayan bana yürümeye çalışıyor ahmaklık bu ya. Benim 32 yıllık kariyerim var. Senin 2-3 yıllık televizyon kariyerin için kendimi harcatmam. Ben o jüri koltuğuna zorla oturdum. Çünkü yapımcılarım benim nasıl biri olduğumu biliyor. Sen daha önce ne yapıyordun, şimdi ne yapıyorsun? Buralara gelip onu bunun arkasından konuşmaktan başka ne yapıyorsun sen.

YARIŞMADA BANA YALAKALIK YAPIYORDU"

Benim onun gibi ünüm sayesinde işim yok. İşim sayesinde ünüm var. O kim ki buraya konuk oluyor. Yarışmada bana bayılıp yalakalık yapıyordu. Bu ne şuursuzluk bu ne cüret."

"KEMAL DOĞULU'YU HİÇ SEVMEM"

Tuğçe Ergişi, canlı yayında Doğulu için, "Kemal Doğulu'yu zaten hiç sevmem. Ne kadar reality programında olursak olalım jüriler kendilerinde insanları kırma hakkına sahip olduklarını düşünüyorlar. Kazanılan bir popülerlik ve ego var ve bunları ben dahil olmak üzere yarışmacıların üzerinde kullandılar. Bende çok iyi olduğunu düşündüm mesleğini de bilmiyordum. Jüri diye karşımıza getirdiler ben kim olduğunu bilmiyordum, sonrada hiçbir şey olmadığını öğrendim. Bana yaptığı en büyük kötülük 'saçlarını keseceğim' dedi. Kestiği saçı o bile beğenmedi. Şimdi saçlarım küstü uzamıyorlar." demişti.