Söz Berat Albayrak'ta! Hani mart şubattan, nisan da marttan daha iyi olacaktı?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, doları demir yumrukla 5 TL'ye indirdiklerini belirterek "Aralık, kasımdan, ocak aralıktan, şubat ocaktan daha iyi olacaktır. Dediğimizden çok daha iyi noktaya geldik. Mart nisan mayıs çok daha iyi performansın sergilendiği dönem olacak" demişti. Bugün avro 7 TL'yi dolar 6.20 TL'yi aştı.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 25 Şubat 2019'da İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısı’nda çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Albayrak şöyle konuşmuştu: "Ben hep şunu ifade ettim. Bugün herkes görüyor ki şubat Ocak'tan hamimaten çok daha iyi... Çok net söylüyorum mart da şubattan daha iyi, nisah marttan zaten çok iyi olacak. Adım adım tek tek nisanda mayısta ne olacağı belli. Hepimiz şahit olacağız. " demişti.

Albayrak 2 Mart'ta Albayrak, AK Parti'nin Trabzon mitinginde yaptığı konuşmada da "Son 5 yıldır her yıl en az bir seçim yaşadık ama bu son seçim enteresan. 6 ay önce 5 yıl boyunca maruz kaldığımız saldırılardan bir tanesine daha maruz kaldık. Ekonomik bir saldırı ile dolar 6, 7, 8, 9, 10 lira olacak diye ülkemize yüklenenler... Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni sistemin etkinliğinde avuçlarını yalayacakları bir şekilde demir bir yumrukla doları 5 liraya indirdik " ifadesini kullanmıştı.

Albayrak'ın açıklamarından sonra ekonomide yaşanan bazı gelişmeler şöyle: Dolar 29 Mart'ta 5.63 TL oldu. 30 Nisan'da 5.97'ye çıkan 9 Mayıs'ta 6.20 TL'nin üzerine çıktı. Dlar saat 14.30 itibariyle 6.30 TL'den işlem görüyor.

Şubat'ta 19.67 olan tüketici enflasyonu martta 19.71. nisanda 19 50 oldu. Nisan ayında yüzde 14.7 ile Türkiye Cumhuriyeti'nin işsizlik rekoru kırıldı. Türkiye gıda enflasyonunda Venezüella, İran, Arjantin, Güney Sudan'dan sonra dünya 5.'si olarak sıralamaya girdi.