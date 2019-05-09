AKP'deki hatayı tek tek saydı: Erdoğan, Soylu, Albayrak

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, seçimlere ilişkin AKP'deki hata payının nedeni olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ekonomi Bakanı Berat Albayrak'ı gösterdi.



Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Yol'tv canlı yayınında Onur Toper'in konuğu oldu. Toper, konuk Özkiraz'a "Erdoğan geçtiğimiz gün grup toplantısında 'biz il düzeyinde teşkilat anlamında bazı hatalar yaptık. Bu hataların tekrarlanmaması lazım' dedi siz teşkilatın hata yaptığını düşünüyor musunuz?" diye sordu.



YANIT VERDİ: ERDOĞAN, SOYLU, ALBAYRAK



Özkiraz soruya "Teşkilatlarının yapacağı hiçbir şey yoktu. Teşkilat ne yapar gider ev ev gezerler, esmafları gezeler. Esnafları teşkilat ikna ediyor, Berat Albayrak caydırıyor. Kürtleri belki teşkilat ikna ediyor bir kısmını Tayyip Erdoğan ile Süleyman Soylu caydırıyor. Böyle arada kalmış kesimleri zaten Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Berat Albayrak üçlüsü tamamen zaten kendi sistemlerinin kendi mahallelerinin dışına ittiler. Teşkilatın yapabileceği çok bir şey yoktu." diye yanıt verdi.