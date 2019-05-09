Rektör, zamları protesto eden öğrencilerin üzerine yürüdü

Doğu Akdeniz Üniversitesi rektörü zamları protesto etmek isteyen öğrencilerin üzerine yürüdü.

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde 2019-2020 döneminde üniversiteye başlayacak öğrenciler için yüzde 30, mevcut öğrenciler için ise ücretlerde yüzde 20 zam yapıldı. Zam kararını protesto etmek isteyen öğrenciler ile üniversite rektörü arasında gerginlik yaşandı.

OKULU BIRAKMA KARARI ALDILAR

Öğrenciler, okul ücretlerinin çok pahalı olduğunu belirterek, müşteri değil öğrenci olduklarını ve senatoyu protesto etmek için toplandıklarını, yapılan zammın hem öğrencilere hem de ailelerin yük olacağını söyledi. Çoğu öğrenci okulu bırakma kararı almak zorunda bırakılırken öğrenciler bu mağduriyetin giderilmesini talep etti.

'MEVCUT ÜCRETİ ÖDEMEKTE ZORLUK ÇEKERKEN BİR DE BU ÇIKTI'

İleri Haber'den Özgür Yılmaz'a konuşan öğrenciler "Bununla ilgili olarak bugün rektörlük önünde protesto gerçekleştirildi. Ama herhangi bir netice alınamadı. Zam gerekçesi olarak enflasyon ve Türkiye Cumhuriyeti'nin buraya yardım yapmaması, ödenek göndermemesi ileri sürüldü" diye belirtirken, "Kıbrıs vatandaşı olan öğrenciler bizin ödediğimiz ücretin yarısını ödemekte. Biz zaten mevcut ücreti ödemekte zorluk çekerken bir de bu çıktı. Bu olaydan dolayı ben de dahil okulu bırakmayı düşünen arkadaşlarım var" şeklinde konuştular.

Öte yandan, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam'ın "Kimliklerinizi verin" diyerek öğrencilerin üzerine yürüdüğü görüldü.