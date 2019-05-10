İzmir'de silahlı soygun kamerada

Olay, 00.00 sıralarında Mevlana Mahallesi' 1702 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ozan Büyük'e (39) ait markete otomobille gelen maskeli ve silahlı 3 kişi, markete girerek iş yerinde bulunan Ozan Büyük'ü silahla etkisiz hale getirdi. Daha sonra şüpheliler vitrindeki tekel ürünleri ile kasada bulunan bir miktar parayı alıp geldikleri otomobille kaçtı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde parmak izi çalışması yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı.

Öte yandan, polis ekipleri, iş yerinin yan sokağındaki bir otomobile binip kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Canımdan kıymetli değil"

İş yerini kapatmaya hazırlandığı sırada şüphelilerin içeri girdiğini belirten Ozan Büyük, "Yüzleri maskeli ve elleri silahlı 3 kişi içeri girdi. Biri raflardaki tekel ürünleri aldı. Diğeri kasada bulunan parayı boşalttı. Diğeri de silahı sürekli kafama doğrulttu. Hiç konuşmadılar, sadece boşalt dediler. Tanımıyorum onları. Silah doğrultuğu için telaşlandım ve korktum. Silahı çek ne istiyorsan al dedim. Canımdan kıymetli değil. Daha sonra çıktılar sanırım yan sokakta bekleyen arabaya binip kaçtılar" diye konuştu.

Soygun saniye saniye kamerada

Soygun anı, iş yerindeki güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, yüzleri maskeli ve silahlı dükkana giren şüpheliler, vitrindeki tekel ürünleri ve kasadaki parayı aldıkları anlar kamerada görünüyor. Şüpheliler daha sonra geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaşıyor.