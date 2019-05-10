Akşener sanatçıların o açıklamarını yorumladı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi tarafından sanatçıların listelenmesine canlı yayında sert tepki gösterdi.



FOX TV'de yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in konuğu İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu.



Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etme kararının ardından Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçıların isimlerinin yer aldığı bir listeyi "Kayıt" notuyla paylaşmıştı.



İsmail Küçükkaya da Akşener'e sanatçıların görüşlerini açıklaması hakkındaki görüşünü sordu.



Akşener konuya ilişkin olarak şöyle konuştu; "Korkunç bir şuur altı var. Galatasaray divan başkanı diyor ki 'Son divanımız olabilir.' Sanatçılar konuşuyor tehdit görüyorlar, fişleniyorlar. Bu fişlenmeleri 28 Şubat'ta yaparlardı. Tarih tekerrür ediyor. Benim buradaki uyarım o. Hürriyet öyle güzel bir şeydir ki sizi ayakta tutan. Rahmetli Özal'ın rahmetli Türkeş'in rahmetli Demirel'in, rahmetli İnönü'nün, rahmetli Ecevit'in siz bu tarzdaki açıklamalarlala ilgili bir sanatçıyı bir gazeteciyi mahkemeye verdiğini gördünüz mü hiç? Onlar renktir size de hoş bir şey sağlar. O konuşmaları o tavırları gördüğünüz zaman şu soruyu sorarsınız, şimdi onlar naif insanlardır dönersiniz ve dersiniz ki 'acaba mı?' yani siyasetçi söylediğinde 'acaba mı?' demeyebilirsiniz. Ama sıradan insanların,vatandaşın sanatçılar gibi tiyatro, sinema sanatçıları gibi insanların bu tür cümlelerinden de 'acaba mı bende bir hata var mı?' yı anlarsınız ve sizi vatandaşınızla yan yana getirir. Dolayısıyla bunlar çok hoyrat, nobran davranışlar. Ve hepsi sayın Erdoğan'a tarih tekerrür ettiriliyor. Yani böyle bir şey olmaz!"