Beşiktaş'taki dehşet anları kamerada

Kuruçeşme’de otomobil sürücüsü geri manevra yaptığı esnada yaya geçidinden geçmek için trafik ışıklarını bekleyen yaşlı çifte ve bir vatandaşa çarptı. Kaza sonucu 3 kişi yaralanırken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 12.30 sıralarında Beşiktaş Kuruçeşme Muallim Naci Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüdükten sonra sahil yolunda gezmek isteyen 80 yaşlarındaki Yeşim Turgay ve Zühtü Ömer Turgay çifti, yolun karşısına geçmek için yaya geçidinin başına geldi. O esnada aynı caddede park halinde bekleyen sürücü Mert Ü., dakikalar sonra aniden geri manevra yaptı. Sürücünün manevra yapması sonucu yaya geçidinde bekleyen Turgay çifti ile Melih Raşit Güler aracın çarpması sonucu yaralandı. Çiftin ve Güler’in çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralandığını fark eden sürücü Mert Ü. hızla araçtan indi. Yerde yaralıları gören vatandaşlar ve sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Otomobil sürücüsü yaşlı çifte böyle çarptı

Görüntülerde, yaşlı çift cadde üzerinde bir süre yürüdükten sonra yaya geçidinin başına geliyor. Çift trafik ışıklarını beklediği esnada otomobil sürücüsü geri manevra yapıyor. Birkaç metre sonra otomobil çifte ve bir vatandaşa çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle vatandaşlar yaralanarak yere düşüyor. Otomobil sürücüsü ise hızla araçtan çıkarak yaralıların yanına gidiyor. Kazayı gören vatandaşlar da olay yerine doğru koşuyor.



Polis ekipleri kazayla ilgili görgü tanıdıklarının ifadelerinin alarak güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.