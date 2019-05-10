Önce arbede çıktı sonra “soyunuruz” diye tehdit etti

Olay, 23 Mart Cumartesi günü saat 13.30 sıralarında Şişli Fulya’da meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir iş yerine giren bir kadın, esnafa dürüm almak istediğini söyledi. Arkadaşları olduğunu ve ücretlerin ayrı ayrı ödeneceğini söyleyen kadının halinden şüphelenen esnaf da siparişin ücretini peşin istedi. Kadının uzattığı 200 lirayı alan esnaf, ardından 14 lira sipariş ücretini alarak paranın üstünü kadına teslim etti. Tırnakçı kadın, o esnada parayı sayıyormuş gibi yaparak el çabukluğuyla 150 lirayı cüzdanının arkasına gizledikten sonra dürümü almaktan vazgeçtiğini söyledi. Kadının paraları gizlediğini fark eden esnaf da paraları elinden geri alarak saydıktan sonra kadının dolandırıcı olduğunu düşünerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Kadınlarla çalışanlar birbirine girdi

Esnaf parayı geri vermeyerek polis ekiplerini beklediği esnada tırnakçı kadın ve bebekli bir kadın ile 2 kadın, içeride taşkınlık çıkartmaya başladı. Bunun üzerine çalışanlar kadınları dışarıya çıkartmak istediği esnada arbede çıktı. Tarafların tartışmanın ardından birbirine vurması üzerine işin içinden çıkamayacaklarını anlayan çeteden bebekli olan kadın, bu kez tişörtünü çıkartarak soyunmaya çalıştı. "Parayı vermezsen soyunuruz, bizi taciz ettiler” diyerek tehditte bulunan kadınlarla bir süre daha mücadele eden esnaf, ardından 200 lirayı geri verdi. Parayı alan kadınlar hızla iş yerinden çıkarak kayıplara karıştı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Esnafı üstünü çıkartıp “soyunuruz” diye tehdit etti

Görüntülerde, tırnakçı kadın tek başına içeriye girerek sipariş veriyor. Kadından sipariş ücretini alan esnaf paranın üstünü geri veriyor. O esnada diğer çete üyeleri de içeriye girerek esnafın kafasını karıştırmaya çalışıyor. Tırnakçı kadın esnafın verdiği paraların bir kısmını cüzdanının arkasına atıyor. Ancak paraları gizlediğini fark eden esnaf kadından paraları geri istiyor. Kadının vermemesi üzerine esnaf paraları çekerek elinden alıyor. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine çalışanlarla kadınlar arasında arbede yaşanıyor. Arbededen sonra kadınlardan biri tişörtünü çıkarmakla tehdit ediyor. Daha sonra esnaf kasadan 200 lirayı geri vererek kadınların gitmesine izin veriyor.