İmamoğlu'nun gazeteciye verdiği Binali Yıldırım yanıtı Muharrem İnce'ye kahkaha attırdı

İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cuma namazı çıkışı açıklama yaptı.



İmamoğlu'nun bir gazetecinin AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım hakkındaki soruya verdiği yanıt ise Muharrem İnce'ye kahkaha attırdı.



Binali Yıldırım'a ilişkin mağduriyet sorusuna İmamoğlu, "Bir daha karşılaştığınızda sorun acaba kendi söylediklerine inanıyor mu? Neyin gaspı? Millet görüyor. Kendisi de inanmıyor. Mağduriyet meselesi de şöyle, belki aday olmakla mağdur olmuş olabilir." ifadelerini kullanarak yanıt verdi. Bunun üzerine Muharrem İnce'nin kahkaha attığı görüldü.