AA muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Bayburt ile Trabzon’un Çaykara ilçesi arasında bulunan ve dünyanın en tehlikeli yolu olarak bilinen Soğanlı Dağı Derebaşı mevki'inde çekim yapan Anadolu Ajansı (AA) Bayburt Muhabiri Abdulkadir Nişancı, uçurumdan yuvarlandı. Nişancı’ya ulaşmak için AFAD ekipleri çalışma başlattı.



Alınan bilgiye göre, bugün İl Özel İdaresi ekipleriyle birlikte Derebaşı mevki'ine giden AA Muhabiri Nişancı, kardan kapanan yolu çekmeye çalışırken dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlandı. Metrelerce yükseklikteki uçurumdan yuvarlanan Nişancı’nın son durumundan bilgi alınamıyor.



AFAD ekipleri halatlarla uçurumda aşağı inerek kurtarma çalışması başlattı.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’de olay bölgesine gelerek arama kurtarma çalışmalarına katıldı.