Ahtapot onu yemeye çalışan kızın suratına yapıştı!

Çinli bir genç kız sosyal medyadan canlı yayın yaparak ahtapot yemenin tehlikelerini gösterirken dehşeti yaşadı.



Jiangsu kenti Lianyungang’dan deniz ürünlerini seven bir kadın yemek ilgisini ilginç bir mücadeleye çevirdi. Genç kadın, canlı bir ahtapotu yemeye çalıştı ama yemeye çalıştığı ahtapot, mideye o kadar kolay gitmeyecekti.



Videoda görüldüğü gibi, kız ahtapotu yemeye çalıştığı sırada, ahtapot, kızın yüzüne dokungaçlarını yapıştırıyor ve kız o sırada ahtapot’dan kurtulmaya çalışıyor. Ancak, genç kız ahtapottan kurtulmadan önce göz kapağı endişe verici şekilde geriliyor.



Videonun en sonunda ahtapotun yüzünde bıraktığı hasarı görüyor.