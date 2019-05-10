Arnavutköy'de dehşete düşüren olay: Araç içinde kadını yaktı!

Arnavutköy Yassı Ören yolunda bir kişi, içerisinde bir kadının bulunduğu otomobili yaktı. Zanlı olay yerinden kaçarken, yanan otomobildeki kadın feci şekilde hayatını kaybetti.



Olay, Arnavutköy Yassı Ören yolunda meydana geldi. Yoldan geçen sürücüler bir şahsın otomobilini yakarak kaçtığını jandarmaya bildirdi. Olay yerine jandarma ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Yanan otomobil söndürülürken, içerisinde bir kadın cesedi bulundu.



Olayı jandarmaya haber veren Necati Güngörmüş isimli sürücü "Ben arabamla geçiyordum. Baktım yolda birisi kaçıyordu, araba da yanıyordu. Yaşlı birisinin kaçtığını gördüm. İtfaiye ve jandarmayı aradım. Araba yanmıştı. İtfaiye söndürdüğünde içerisinde birinin olduğun gördüler. Yanmış vaziyetteydi" ifadelerini kullandı.