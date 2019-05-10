Furkan Vakfı davası sonrası yürüyüş yapan gruba müdahale

Adana Adliyesinde, 22 Ocak 2018’da Alparslan Kuytul ile birlikte 45 kişinin yargılandığı mahkemenin ilk duruşması 3 gün sürmüş ve tutuklu olan Kuytul, Ali Alagöz ve Veysel Dörtgöz tahliye edilerek serbest bırakılmıştı. Duruşmadan saatler sonra Kuytul ile Alagöz, duruşma savcısının yaptığı itiraz sonucu tekrar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Geçtiğimiz yıl görülen duruşmanın ardından 455 gündür Bolu F Tipi Ceza Evinde ‘suç örgütü kurma ve nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla tutuklu yargılanan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ile diğer sanıkların yargılanmasına bugün 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkemenin 22 Ağustos 2019 tarihine ertelediği duruşmada Kuytul ile Alagöz’ün tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı Adana Adliyesinde, Furkan Vakfı mensupları toplanarak duruşmanın bitmesini bekledi. Kararın açıklanmasının ardından sloganlar atmaya başlayan gruba polis sözlü ikazda bulunarak, dağılmalarını istedi. Slogan atarak İnönü Caddesi’ne doğru yürüyüşe geçen grubun önünü kesen polis, Adana Valiliğinin kararına istinaden slogan atmanın ve yürüyüş yapmanın suç teşkil ettiği uyarısında bulundu.

İnönü Caddesi’nde yolları kesilen grup bu kez Çakmak Caddesi’ne dönerek slogan atmaya devam etti. Çakmak Caddesi’nde de durdurulan gruba polis tarafından müdahale edildi. Yaşanan arbedede provokasyon yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Grup daha sonra dağıldı.