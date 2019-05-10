Halk otobüsü korkuluklara çarptı: 10 yaralı

Başkent’te yağmurun etkisiyle kayan Özel Halk Otobüsü, demir korkuluklara çarptı.



Kaza, Çankaya ilçesine bağlı Atatürk bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Ü.A kontrolündeki 532 hat no’lu 06 KB 2345 plakalı Özel Halk otobüsü, seyrettiği bulvarın Mithatpaşa Caddesi çıkışından geçerken bir aracın sıkıştırması sonucu ve hava şartlarının kötü olmasından kaynaklı kayarak, yan tarafta bulunan demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yolculardan 10'u yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Kaza sonrasında konuşan otobüs şoförü Ü.A. sıkıştıran aracın kaçtığını söyledi.