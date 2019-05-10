İmamoğlu, YSK'nin iptal kararı verdiği günün görüntülerini ilk kez paylaştı

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini iptal ettiği gün, Ekrem İmamoğlu, iftarını Eyüpsultan Çırçır Mahallesinde, Meltem ve Ahmet Kandil çiftinin evinde açmıştı. Evin içinde komşuların, bina dışında da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, o günün görüntülerini Twitter hesabından paylaştı. İmamoğlu, görüntülere, "Ramazan’da komşularımızla iftarda buluşmak, o maneviyatı, paylaşımı hissetmek çok kıymetli. Hep birlikte huzurumuz, sağlığımız için dua edelim ve kardeşçe yaşamanın keyfine varalım." notunu ekledi.

İftar duası İmamoğlu'ndan

Aile, ezan okunmasının ardından iftar duasını İmamoğlu'nun okumasını rica etti. Aileyi kırmayan İmamoğlu'nun duasının ardından iftar açıldı. Bir süre sonra Kandil Ailesi'nin evi, binadaki komşularının akınına uğradı. Birçok kişi, İmamoğlu'nu görmek ve fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Hasan Kaan adlı 3 yaşındaki bir çocuğun, ''Ekrem Abi, her şey çok güzel olacak'' demesi gülüşmelere yol açtı. İmamoğlu, Kandil Ailesi'yle iftarını yaparken, binanın önünde de yüzlerce vatandaş birikti. İmamoğlu'nun binadan çıktığını gören vatandaşlar, ''Ekrem Başkan'' ve ''Hak, hukuk, adalet'' sloganlarını attı. İmamoğlu, burada kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını, vatandaşların sloganları altında gerçekleştirdi.