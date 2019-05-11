Sahur programına damga vuran Acun Ilıcalı sorusu

Sahur programında seyircilerden gelen soruları yanıtlayan Nihat Hatipoğlu, bir seyircinin Acun Ilıcalı'ya olan duygularına ilişkin soruya yanıt verdi.



Nihat Hatipoğlu, dün gece ATV'de yayınlana sahur özel programında seyircilerin sorularını yanıtladı. Bir seyircinin televizyoncu Acun Ilıcalı'ya karşı duygularını Hatipoğlu'na sordu.



"ACUN'UN BENİ KALBİNDE HİSSETMESİ İÇİN NE YAPMALIYIM"



Hatioğlu'na soru sormak için mikrofonu alan seyirci, "Ben küçüklüğümden beri Türkiye'deki ünlü birini çok seviyorum. 10 yıldır bu programı izliyorum bu soru daha önce sorulmadı. Ona olan sevgimi ve onun için yaptıklarımı kalbinde hissetmesi için bir dua var mı? Bu kişi de Acun Ilıcalı'nın kalbinde beni hissetmesi için ne yapmam gerekiyor." dedi.



"ALLAH ACUN'A YARDIM ETSİN"



Gelen soruya Hatipoğlu, "Allah Acun'a yardım etsin. Allah seni de hayırlı işlerle uğraşmanı nasip etsin. Delikanlımız, gencimiz, evladımız gönlünden geçeni söylüyor. Acun'u bir abi gibi seviyor." dedi.



Mikrofonu tekrar eline alan genç, bu sefer de Nihat Hatipoğlu'na sarılmak istedi. Seyircisinin isteğini kırmayan Hatipoğlu ise "Sonra sarılırız" dedi.