Erdal Erzincan #HerŞeyÇokGüzelOlacak'ı notaya döktü

Halkın oylarıyla İstanbul Belediye Başkanı seçilen ancak YSK kararıyla mazbatası alınan Ekrem İmamoğlu'na bir destek de Sanatçı Erdal Erzincan'dan geldi.



Sanatçı Erdal Erzincan bağlamasıyla 'Her şey çok güzel olacak' paylaşımı yaptı. Yaptığı videolu paylaşımına "Evvel Bahar, sonra yaz. #herşeyçokgüzelolacak" notunu ekleyen sanatçı Erzincan, Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.