Fatih Portakal canlı yayında açıkladı: İktidar seçimi kaybederse...

Fox TV Anahaber Sunucusu Fatih Portakal iktidarın seçimi kaybetmesi ihtimalinde Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'da seçim yenilensin kararını veren 7 üyesi hakkında FETÖ'den gözaltı olabileceğini iddia etti. Portakal, YSK'nin 7 üyesinin konuşmamalarına ilişkin ise tepki gösterdi.



Portakal konuya ilişkin şöyle konuştu; Diyelim ki İktidar partisini üzen bir sonuç oldu. Bakın o YSK'daki 7 konuşmayan üye var ya onların başı dertte. İnanın bana dertte. Onlar 'FETÖ operasyonu' diye gözaltına bile alınabilirler. Eğer iktidar partisinin aleyhine seçim sonuçlanırsa. Olasılıklardan bahsediyoruz. Ardından ertesi gün iktidara yakın gazetelerde ve yazarlarında vs işte 'Hükümete tuzak kuruldu', 'YSK'da darbe yapıldı hükümete', '7 hakim böyle yaptı' siz o zaman düşünün 7 hakim. Siz 40 gün daha bekleyin. Ondan sonra hep birlikte sonuca göre bir değerlendirme çıkacak. Ama neden konuşmadınız? Onu çok merak ediyorum. En azından bir cümle bile niçin etmediniz? Onu çok daha fazla merak ediyorum."