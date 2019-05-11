Beşiktaş o sloganı attı

Beşiktaş Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’nda siyah-beyazlı kulübün üyeleri, “Hak, Hukuk, Adalet” sloganı attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Adalet Yürüyüşü” sırasında sık sık söylenen “Hak, Hukuk, Adalet” sloganı, Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul seçimini iptal etmesi sonrasında tekrar söylenmeye başlandı. 31 Mart’taki seçimde İstanbul’u kazanan Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının elinde alınmasına tepki gösterenler, “Hak, Hukuk, Adalet” sloganını tekrar söylemeye başladılar.



Beşiktaş Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’nda, Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil’in konuşmasının ardından “Hak, Hukuk, Adalet” sloganları atıldı.



Son olarak Fenerbahçe Beko’nun Galatasaray Doğa Sigorta ile oynadığı Tahincioğlu Basketbol Ligi karşılaşmasında da aynı slogan atıldı.



Ayrıca sarı-kırmızılı takımın son divan toplantısında ise Ekrem İmamoğlu’na destek konuşması yapılmıştı.