İşte Ekrem İmamoğlu'nun o telefon görüşmesi!

Telefon konuşması sırasında Ekrem İmamoğlu’na dua eden ve “sana kurban olayım” diyen 78 yaşındaki Naşide Yıldırım, “İnşallah yüzümüzü güldürürsün, gece gündüz sana dua ediyorum” dedi.



Oda Tv'de yer alan habere göre, 78 yaşındaki Naşide Yıldırım, Ekrem İmamoğlu’na haksızlık yapıldığını ifade ederek, “İki gecedir televizyonlardaki haberleri gördükçe hem sinirlendim hem ağladım. Televizyonu kırasım geldi. Eğer telefonu olsaydı Ekrem İmamoğlu’nu arayacaktım. O anda bu haksızlığa sebep olanlar karşımda olsalardı şu elimdeki bastonla kafalarını kıracaktım” demişti.



“Telefonu olsaydı Ekrem İmamoğlu’nu arayacaktım” diyen Naşide Yıldırım’ı, Ekrem İmamoğlu aradı. Telefon konuşması sırasında Ekrem İmamoğlu’na dua eden ve “sana kurban olayım” diyen 78 yaşındaki Naşide Yıldırım, “İnşallah yüzümüzü güldürürsün, gece gündüz sana dua ediyorum” dedi. İmamoğlu da “Toroslara selam” ifadelerini kullandı.